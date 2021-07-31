Число вакцинированных от коронавируса татарстанцев превысило 825 тысяч

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли 825 824 человека. Их них 606 371 получил вторую дозу препарата.

За сутки прививку от COVID-19 сделали 12 567 жителей республики. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня сообщил, что в республику за все время поступило 913 тыс. вакцин от COVID-19. Он напомнил, что местным жителям доступны все четыре препарата от коронавируса — «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».



Самые актуальные новости о пандемии коронавируса на утро 31 июля в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина