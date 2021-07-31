В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
От инфекции умерли три женщины 1951, 1955 и 1956 годов рождения и двое мужчин 1939 и 1949 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировали 616 случаев смерти от COVID-19.
В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 55 новых случаев коронавируса. Из них семь — завозные, 48 — контактные. 12 пациентов госпитализировано, остальные лечатся дома.
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