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В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от COVID-19

18:43, 31.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

От инфекции умерли три женщины 1951, 1955 и 1956 годов рождения и двое мужчин 1939 и 1949 годов рождения.

Фото: Максим Платонов

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировали 616 случаев смерти от COVID-19.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 55 новых случаев коронавируса. Из них семь — завозные, 48 — контактные. 12 пациентов госпитализировано, остальные лечатся дома.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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