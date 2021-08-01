В Белоруссии планируют использовать собственную вакцину от коронавируса в следующем году

Фото: Максим Платонов

Председатель президиума Национальной академии (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков заявил, что прототип вакцины от коронавируса разработан в Белоруссии, в 2022 году этот препарат планируют использовать для иммунизации населения. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день прототип вакцины создан, ее называют по-иному кандидатской вакциной. Теперь остается ее проверить на животных, пройти доклинические и клинические испытания. Надеемся, что в следующем году мы передадим (вакцину, — прим. ред.) уже для широкой вакцинации», — сказал он.

Россия с 1 августа увеличит число регулярных авиарейсов на взаимной основе в Белоруссию. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Алексей Нечаев