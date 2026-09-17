Россия обсуждает возобновление прямых перелетов с Японией и Южной Кореей

Прямые перелеты были приостановлены в 2022 году

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Российские авиакомпании ведут переговоры с Японией и Южной Кореей о перезапуске прямого авиасообщения. Об этом «Известиям» сообщил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

— Технические консультации продолжаются на уровне наших авиакомпаний и транспортных агентств. Разговор непростой, сложный. Потому что все, что произошло, — это не наша инициатива, — сказал замминистра.

Руденко выразил надежду, что авиасообщение удастся восстановить. «Тем более что оно экономически выгодно для них», — добавил он.

Прямые перелеты из России в Японию и Южную Корею были приостановлены в 2022 году по инициативе азиатских стран.

Ранее сообщалось, что Минтранс назвал сроки допуска иностранных авиакомпаний к полетам в Россию. Регламентный срок составляет до 35 дней.

Алсу Сабирзанова