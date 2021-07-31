В Татарстан за все время поступило 913 тыс. вакцин от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстан за все время поступило 913 тыс. вакцин от COVID-19. Об этом рассказал президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.

По его данным, прививку от COVID-19 на сегодняшний день сделали более 825 тыс. татарстанцев. «Работа идет. Вчера привились еще 12,5 тыс. человек», — напомнил Минниханов.

Президент обратил внимание, что для жителей Татарстана доступны все четыре вакцины от коронавируса — «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». По его словам, все они показывают «позитивный результат».

Минниханов добавил, что даже если человек заражается COVID-19 после прививки, болезнь протекает легче, чем у тех, кто не вакцинировался, сообщает пресс-служба президента РТ.

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Татьяна Демина