Умер автор песни «Носики-курносики» Борис Емельянов

Советский и российский композитор Борис Емельянов умер в возрасте 80 лет. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на дочь музыканта Наталью.



Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Прощание с музыкантом состоится в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы.

Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года под Хабаровском. Особую известность ему принесла песня «Носики-курносики», которая прозвучала на Центральном телевидении в 1978-м году в исполнении Валентины Толкуновой.