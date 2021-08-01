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На Олимпийских играх в сборной России не зафиксировали ни одного случая СOVID-19

09:45, 01.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
На Олимпийских играх в сборной России не зафиксировали ни одного случая СOVID-19
Фото: vk.com/olympic_russia

Среди российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Токио, не зарегистрировано на одного случая заражения COVID-19. «Для нас это особый предмет для гордости», — заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Он напомнил, что экватор Олимпиады уже пройден. Все российские спортсмены продолжают участие в соревнованиях, в графе «положительно» у тестированных членов сборной значится ноль, пишет ТАСС.

Олимпийские игры проходят в Токио. Там уже зарегистрировано более 200 случаев заражения коронавирусом лиц, причастных к проведению спортивных мероприятий, в том числе и среди спортсменов.

Татьяна Демина
СпортОбществоМедицина
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