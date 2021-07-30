Полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной» прошли более миллиона россиян

Более миллиона россиян прошли полный цикл противокоронавирусной вакцинации «ЭпиВакКороной», сообщил гендиректор разработавшего вакцину центра «Вектор» Ринат Максютов.



После вакцинации этой вакциной коронавирусом заболели лишь 0,5%. Вакцина поставляется во все регионы России. В настоящее время произведено уже более 4 млн доз этой вакцины, сообщает ТАСС.

«Мы с уверенностью можем утверждать, что вакцина прекрасно показала себя в применении», — сказал Максютов на церемонии запуска производства «ЭпиВакКороны» на площадке «Герофарма».



Фото: realnoevremya.ru

«ЭпиВакКорона» в гражданском обороте с октября 2020 года, а в широком применении — с апреля этого года.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщала, что полный цикл вакцинации от коронавируса «Спутником V» прошли около 20 миллионов россиян.

Маргарита Головатенко