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Полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной» прошли более миллиона россиян

11:56, 30.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной» прошли более миллиона россиян
Фото: realnoevremya.ru

Более миллиона россиян прошли полный цикл противокоронавирусной вакцинации «ЭпиВакКороной», сообщил гендиректор разработавшего вакцину центра «Вектор» Ринат Максютов.

После вакцинации этой вакциной коронавирусом заболели лишь 0,5%. Вакцина поставляется во все регионы России. В настоящее время произведено уже более 4 млн доз этой вакцины, сообщает ТАСС.

«Мы с уверенностью можем утверждать, что вакцина прекрасно показала себя в применении», — сказал Максютов на церемонии запуска производства «ЭпиВакКороны» на площадке «Герофарма».

Фото: realnoevremya.ru

«ЭпиВакКорона» в гражданском обороте с октября 2020 года, а в широком применении — с апреля этого года.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщала, что полный цикл вакцинации от коронавируса «Спутником V» прошли около 20 миллионов россиян.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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