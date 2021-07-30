ВОЗ заявила, что достижения в борьбе с COVID-19 оказались под угрозой

Достижения в борьбе с пандемией COVID-19 находятся под угрозой. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его данным, в пяти из шести регионов ВОЗ число заболеваний COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80%, то есть почти удвоилось. Во многом это связано с тем, что люди вновь начали активно контактировать друг с другом, не соблюдая меры предосторожности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас системы здравоохранения перегружены, а рост заболеваемости приводит к нехватке медикаментов, передает «РИА Новости».

Ранее гендиректор ВОЗ заявил, что «дельта»-штамм обнаружили уже в 132 странах. Эксперты федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США высказывались о том, что люди, полностью вакцинированные от коронавируса, могут переносить дельта-штамм.

