«Вакцинация — это личный вклад каждого татарстанца в борьбу с пандемией»

Фото: Максим Платонов

Коронавирусные цифры



На традиционной пятничной пресс-конференции представители Минздрава и Роспотребнадзора снова рассказывали о том, как продвигается борьба с ковидом в отдельно взятом Татарстане. От РПН выступала пресс-секретарь управления по Татарстану Миляуша Замалиева, от Минздрава — глава горздрава Казани и заместитель министра Владимир Жаворонков. Все сильнее поднимается тема повторной вакцинации тех татарстанцев, которые были ответственнее всех и успели привиться еще зимой. Вот основные цифры, характеризующие эпидемическую ситуацию в республике.

Всего популярный диагноз поставлен на сегодняшний день 23 876 татарстанцам. За последние сутки зарегистрировано 53 новых случая.

Под наблюдением 2 700 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими.

Темп прироста — 0,2, он стабилизировался. Показатель заболеваемости в Татарстане — 613 случаев на 100 тысяч населения.

За все время пандемии в республике сделаны 3 091 687 ПЦР-тестов на коронавирус. Татарстан входит в топ-15 регионов России по абсолютному количеству проведенных тестирований.

Те, кто вернулся из-за границы и не загрузил на сайт госуслуг результаты ПЦР-теста, нарушают постановление Роспотребнадзора. К сегодняшнему дню ведомство уже составило 734 протокола о нарушениях и наложило 533 штрафа в общем на 3 833 500 рублей.

Постановление татарстанского Управления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации сотрудников получили 240 организаций в республике.

За весь период выздоровели 21 205 человек.

Прививку сделали 18 257 татарстанцев — 27% от взрослого населения республики.

За все время прививочной кампании республика получила 845 тысяч комплектов вакцины «Спутник V».

В госпиталях республики, специализирующихся на коронавирусе, пневмонии и ОРВИ, лежат сейчас 3 883 человека.

Как пройдут линейки, разрешат ли общепиту работать ночью

Роспотребнадзор с сегодняшнего дня вводит новое требование: теперь невакцинированные приехавшие из-за границы должны загружать ПЦР-тест на сайт госуслуг в течение четырех календарных дней (а не трех, как это было раньше).

С начала учебного года все будет так же, как и в 2020/2021: входной контроль температуры, дезинфекция, максимальная изоляция классов друг от друга. Фото: Максим Платонов

День знаний в этом году пройдет так же, как и в минувшем: никаких новых требований Роспотребнадзор в Татарстане не вводит. Праздничные линейки пройдут отдельно по каждой параллели, классы и тем более школы не будут смешиваться. Родители могут присутствовать, но только в масках. А с самого начала учебного года все будет так же, как и в 2020/2021: входной контроль температуры, дезинфекция, максимальная изоляция классов друг от друга и тому подобные противоковидные мероприятия.

А вот что касается разрешения кафе и ресторанам работать после полуночи — на этот счет Роспотребнадзор остается строгим, и планов на это пока лучше не строить.

Что касается эпидобстановки в целом, то Роспотребнадзор фиксирует стабилизацию обстановки, как сообщила журналистам Миляуша Замалиева.

Новые пункты вакцинации, четыре вакцины в Татарстане

С сегодняшнего дня начинается эксперимент: дополнительные пункты вакцинации открывают в культурных центрах и домах культуры Казани. С пятницы в городе работают четыре дополнительных пункта: в ДК им. Ленина, ДК «Залесный», КЦ «Сайдаш», КЦ «Московский». Работать они будут по тому же графику, что и «принимающая сторона». Но, как сказал Владимир Жаворонков, по результатам работы, может быть, Минздрав скорректирует время работы прививочных пунктов в культурных центрах.

В Татарстане есть все четыре одобренных на сегодня вакцины — и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона», и «Спутник Лайт», и «Ковивак». Правда, в порядке живой очереди здесь и сейчас можно привиться только «Спутником V». На то, чтобы получить остальные три вакцины, надо записываться заранее: вас вносят в лист ожидания, и через несколько дней вы получаете желанный укол.

В порядке живой очереди, здесь и сейчас можно привиться только «Спутником V». На то, чтобы получить остальные три вакцины, надо записываться заранее. Фото: Максим Платонов

Лучше один раз потемпературить, чем стать глупее

Говоря о повторной вакцинации для тех, у кого с момента первой прививки прошло уже полгода, Владимир Жаворонков сообщил, что Минздрав уже работает над этим:

— Сказать, что множество людей сразу пошли на повторную вакцинацию, мы не можем. Дело в том, что 6 месяцев назад люди не прививались так активно, и поэтому вала желающих сделать это сейчас мы не видим. Но процесс идет, и в этом мы никому не отказываем.



Владимир Жаворонков: «Осложнения от коронавируса значительно превышают осложнения от вакцинации. Наиболее частые осложнения — на сердце и сосуды. А есть еще и нейроковид: абсолютно доказано, что у переболевших снижается уровень интеллекта». Фото: Максим Платонов

Вакцинироваться повторно, согласно рекомендациям Минздрава, лучше «Спутником Лайт». А тем, кто боится побочных эффектов, Жаворонков посоветовал потерпеть:

— По возможности нужно абстрагироваться от того, что поднялась температура или появляется боль. Это значит, что иммунная система работает и вырабатывает ответ. Те наши жители, которые до сих пор не вакцинированы, побаиваются эфемерных осложнений от вакцины (которые еще не подтверждены). Но ведь осложнения от коронавируса зафиксированы и задокументированы, и для многих они фатальны. Но почему-то мы не можем донести это до населения: осложнения от коронавируса значительно превышают осложнения от вакцинации. Наиболее частые осложнения — на сердце и сосуды. А есть еще и нейроковид: абсолютно доказано, что у переболевших снижается уровень интеллекта.



Пора отходить от 60% в качестве порога коллективного иммунитета

И о набившей уже оскомину заветной цифре в 60% привитого населения, по достижении которой чудодейственным способом должен сформироваться коллективный иммунитет, спикеры внезапно сообщили, что от нее нужно уже давно отойти. Руководитель казанского горздрава рассуждал:

— Наша задача сегодня — просто увеличить количество вакцинированных. Отойдите уже от этой цифры 60%. Нам необходимо уйти выше, на позиции 80% или даже 90%. Не надо фиксироваться на 60%! Ведь никто из оставшихся 40% не знает, когда он встретится с вирусом.

Миляуша Замалиева эмоционально говорила:

— Вакцинация — это личная история каждого из нас. Это, например, был мой личный выбор. Вакцинировано все мое окружение, весь наш рабочий коллектив — и мы не считаем проценты. Это личный вклад каждого татарстанца в победу над пандемией. Только так мы можем разорвать цепь эпидемии, которая охватывает планету.

Миляуша Замалиева: «Вакцинация — это личная история каждого из нас». Фото: скриншот видео tatar-inform.ru

Владимир Жаворонков в очередной раз напомнил, что вирус мутирует и что, возможно, в перспективе мы будем получать новые штаммы. Он снова сказал, что эффективность вакцин против штамма «дельта» ниже, чем против уханьского — а значит, уже нельзя исходить из начальной заявленной эффективности вакцин в 91—92%. Заболеть после прививки можно — но она существенно снижает риск попасть в реанимацию или проститься с жизнью. Поэтому понятие коллективного иммунитета впоследствии, как предположил глава казанского горздрава, будет более пластичным.



Людмила Губаева