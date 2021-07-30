Петербургский VK Fest перенесли на 2022 год из-за коронавирусных ограничений

Из-за высокого уровня заболеваемости в Санкт-Петербурге «ВКонтакте» и Radio Record перенесли VK Fest на 2022 год. VK Fest проведут 23—24 июля 2022-го в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.



«ВКонтакте» отметили, что около месяца назад решили перенести фестиваль на август. Тогда же уточнялось, что мероприятие может состояться только в 2022 году. Программа все это время продолжалась готовиться, новые даты согласовывались с артистами, спикерами и участниками.

В июле в Петербурге переносилось много массовых мероприятий. Не состоялись многие концерты, которые должны были пройти на открытом воздухе до конца месяца.

Согласно последней редакции постановления правительства Санкт-Петербурга, ограничения продлены до 29 августа. Провести фестиваль в таких условиях невозможно.

Маргарита Головатенко