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Петербургский VK Fest перенесли на 2022 год из-за коронавирусных ограничений

11:28, 30.07.2021
Петербургский VK Fest перенесли на 2022 год из-за коронавирусных ограничений
Фото: vk.com

Из-за высокого уровня заболеваемости в Санкт-Петербурге «ВКонтакте» и Radio Record перенесли VK Fest на 2022 год. VK Fest проведут 23—24 июля 2022-го в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

«ВКонтакте» отметили, что около месяца назад решили перенести фестиваль на август. Тогда же уточнялось, что мероприятие может состояться только в 2022 году. Программа все это время продолжалась готовиться, новые даты согласовывались с артистами, спикерами и участниками.

В июле в Петербурге переносилось много массовых мероприятий. Не состоялись многие концерты, которые должны были пройти на открытом воздухе до конца месяца.

Согласно последней редакции постановления правительства Санкт-Петербурга, ограничения продлены до 29 августа. Провести фестиваль в таких условиях невозможно.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультура
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