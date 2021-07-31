Казанских туристов «прессуют негативной информацией», но они все равно летят к морю

Несмотря на пожары в Турции и наводнения в Крыму и Сочи, казанцы стремятся на морские курорты, не боясь заразиться коронавирусом

Фото: Максим Платонов

«Что бы ни говорили о популярности исторических достопримечательностей, но летом большинство семей устремляются к морю, если нет ограничений по здоровью», — обозначил основной тренд туристических предпочтений генеральный директор туристической компании Companion SP Сергей Пасечник. Лидерами летнего сезона остаются Турция, Греция, Хорватия. Каждый день на анталийское побережье вылетают 10-11 рейсов из Казани.

Летом едут на море! А куда еще?

— Желание отправиться на море зреет у людей еще с прошлого года. В этом году, что называется, «выстрелило». Хочется, наконец-то, поплавать. Снять всевозможные стрессы, отдохнуть, — объясняет туристические предпочтения казанцев нынешним летом генеральный директор туристической компании Companion SP Сергей Пасечник.

По его мнению, в высокий летний сезон нет альтернативы морю, если только у туристов нет ограничений по здоровью. Экскурсионный туризм пугает тем, что можно подхватить ковид в автобусе, а, например, ехать на Северный Кавказ и гулять там по горам — и вовсе на большого любителя (особенно если семья едет отдыхать с детьми).



Большинство участников туристического рынка безапелляционно утверждают: казанцы выбирают Турцию, это, как и всегда, безусловный лидер туристического сезона. И немудрено: теперь туда вынуждены поехать многие из тех, кто раньше выбирал Испанию, Италию, Францию... Для наших пляжников пока выбор в Европе сильно сузился, поэтому Турция вне конкуренции. Сергей Пасечник говорит, что популярность турецкого побережья поддерживается «большой полетной программой».

— 10 лет назад можно было приобрести туры недорого. А сейчас (имеется в виду начало августа) надо держать руку на пульсе, надо мониторить конкретные отели, — советует он.

Горящий сезон в Турции не пугает казанских туристов



Но большую свинью туристам в этом году подложила стихия. Мы помним, как фантастически тонули недавно Крым и Сочи. А в Турции сейчас бушуют лесные пожары. Новые очаги возгорания появляются сразу в нескольких местах вдоль курортного побережья. Так, в четверг одновременно загорелся лес в горах у Мармариса, в Бодруме, в Даламане и еще в нескольких местах — всего турецкие пожарные насчитали больше 40 очагов.

В Бодруме огонь стал наступать на отели. Пятизвездочный отель Titanic в Гюверджинлике пришлось эвакуировать: кого-то переселили в другие отели, кого-то после того, как огонь потушили, вернули обратно. Два отеля и несколько курортных вилл эвакуировали в четверг и в Мармарисе.

— Пожары в Турции — это необычное, редкое явление для этих курортов. Впервые так близко к отелям произошли пожары в курортной зоне, — говорит Сергей Пасечник. — Но их бояться не стоит, потому что это все локально и быстро гасится. Власти быстро с этим справляются, потому что у них не такая тайга, как в Сибири. Турция зависит от туризма, и поэтому власти бросают большие силы на локализацию очагов возгорания. За один день вопрос решили.

А татарстанцы, похоже, не боятся вообще ничего: в туристических агентствах Казани сообщили, что ни одного отказа от путевки в связи с пожарами не поступало. В пресс-службе TUI Россия и в представительстве «Анекс Тур» сообщили, что им даже не пришлось переселять туристов в другие отели. Вообще, ни в одном опрошенном «Реальным временем» агентстве не назвали ни одного факта эвакуации.

В туристических агентствах Казани сообщили, что ни одного отказа от путевки в связи с пожарами не поступало. Фото: facebook.com/alesya.pavlynska

Между тем вчера вечером Генеральное консульство РФ в Анталье рекомендовало российским туристам, отдыхающим в пожароопасных регионах Турции, быть готовыми к возможной эвакуации из отелей. По сведениям консульства, возгорания в районе Манавгата и его окрестностей, а также на Эгейском побережье в Мармарисе уже локализованы, однако в удаленных от берега горных массивах огонь еще тушат. Курортные зоны вне опасности, но ветер еще приносит туда дым и запах гари. Именно на это жалуются сейчас российские туристы.

МИД РФ держит руку на пульсе и сообщил, что причин для экстренного вывоза граждан РФ с территории Турции пока нет. Но в случае необходимости будут приняты кризисные решения для обеспечения безопасности россиян.

Причиной пожара может быть человеческий фактор, считают сами турки, а вслед за ними — и участники туристического рынка. В социальных сетях турецких граждан фигурирует ролик, в котором полиция Турции задержала подозреваемого в поджогах. С какими целями злоумышленники могут бродить по лесам и один за другим поджигать туристические регионы — в многочисленных сообщениях о них не указывается.

Почти 2 000 человек в неделю улетают на море

Но вернемся к тому, как идет туристический сезон. Глава представительства «Анекс Тур» Заур Гаджиев поделился с «Реальным временем»:

— Еженедельно отправляем 10-11 рейсов в Анталью, еще по два борта — в Даламан и Бодрум. С открытием Турции российские курорты не изменили завышенную ценовую политику, поэтому основной поток улетает на Анталийское побережье.

По оценкам туристических агентств, каждую неделю из Казани в страну олл-инклюзива и лукума отправляются до 35 бортов. Ни одно другое выездное направление пока даже близко не может сравниться с этими показателями.

— Август — традиционно высокий сезон, поэтому стоимость путевок подросла, — рассказывает Заур Гаджиев. — В среднем сейчас путевка обходится в 60—65 тысяч на двоих на 10 дней. Турецкие продажи в разы превышают продажи на российские курорты. Открытие Турции не привело к корректировке цен на наши отели соответствующего уровня, они по-прежнему остаются дороже, чем средиземное побережье.

Глава туркомпании Travel and Work Юлия Таланова подтвердила, что курорты Краснодарского края обойдутся в 60—70 тысяч на двоих, правда, уже за 7 дней.



Есть и другие направления — по сравнению с прошлым летом, выбор даже можно назвать достойным. Конечно, Испания, Франция и Италия пока закрыты для нашего туриста. Но на них свет клином не сошелся. Правда, есть нюанс: не так-то просто определиться с правилами въезда, которые постоянно скачут.

— Кроме Турции, есть Хорватия, Кипр, Греция, Марокко, Тунис. Выбор становится больше, но я даже теряюсь — а куда в действительности можно отправиться и каковы правила пребывания? Они меняются каждые 2 недели. Сначала объявляется, что для русских туристов открыто 28 стран. А когда начинаешь детально разбираться, то оказывается, что открыто, но только для деловых поездок. Очень много еще ограничений, — сетует Сергей Пасечник.

Есть и другие направления — по сравнению с прошлым летом, выбор даже можно назвать достойным. Фото: atorus.ru

Без ПЦР-тестов — добро пожаловать в Албанию!

По словам Юлии Талановой, не требуют ПЦР-тесты пока в Крыму и в Албании (вылеты в эту неочевидную для туризма страну недавно открылись из Самары).



Туристические агентства считают, что поток туристов мог быть больше, если бы не коронавирусные ограничения и мрачный новостной фон.

— У нас так прессуют туристов негативной информацией — то наводнение в Крыму, то в Сочи, то требования обязательной вакцинации. На туристов льется поток «стращалок-пугалок» и им приходится сидеть дома. Причем доходит до абсурда — сюда можно, а сюда нельзя. Ночь выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге широко транслировалась по телеэкранам, а потом всех пугают — в парках не гулять, на городских скамейках не сидеть, — негодует Сергей Пасечник.

Глава туристического агентства «СТЕН» Леонид Пресс считает, что в этом сезоне выбор ограничен.

— На самом все деле, все ждут открытия Европы, — рассказал он. — Казанцы любят Чехию, Испанию, Италию. Но пока они закрыты, поэтому говорить об этом сейчас сложно.



Внутренний туризм: все в масках

Туристические агентства, работающие на внутренних направлениях, тоже пока еще «спотыкаются».

— С 12 июля Волгоград ввел запрет на посещение культурных учреждений без ПЦР-тестов. Хорошо, хоть в отели можно заселяться, — рассказывает Юлия Таланова. — Значит, по пути в Крым автобусным путешественникам пока там можно останавливаться.

Программа «1000 и одно удовольствие за выходные» в Татарстане работает, и результаты пока не подводили, рассказали в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму. Татарстанцы с удовольствием колесят по родной республике: о большом потоке туристов, в том числе и из Казани, говорят в Елабуге и Болгаре. Традиционно популярными остаются речные рейсы до Свияжска.



Артем Силкин, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск», рассказывает:

— Год назад туристические потоки в культурные учреждения только начали восстанавливаться и уже не вызывали прежних страхов и опасений о серьезном снижении посещаемости и невозможности достигнуть былых показателей. На протяжении всего 2020 года количество посещений постепенно увеличивалось, ряд ограничений в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией вводились и отменялись, и все это непосредственно отражалось на статистике всех учреждений культуры. Однако музей-заповедник «Остров град Свияжск», несмотря на серьезные вводимые ограничения, смог не только не потерять посетителей, но и увеличить пропускную способность, не ослабляя меры.

На сегодняшний день посетители без средств защиты органов дыхания индивидуального пользования (масок) не допускаются, в обязательном порядке соблюдается социальное дистанцирование, ежедневно обеспечивается чистота в залах подразделений, проводится влажная уборка и дезинфекция, на постоянной основе, во время пребывания посетителей в музее, проветриваются помещения общего пользования во избежание скопления микробов. Помимо этого, на входных группах всех музейных объектов установлены емкости с санитайзером для обработки рук: посетители музея и туристы, не посещая экспозиционное пространство музея, могут самостоятельно ими воспользоваться. Музей-заповедник, ввиду наличия обширной территории, смог координировать потоки, привлекая людей на экскурсионные программы не подразумевающие постоянное местонахождение в закрытом помещении, а проводимые на открытом воздухе, ведь риск распространения при таких условиях взаимодействия гораздо ниже.



В связи с этим и возросло количество туристов: в этом году с 1 мая по сегодняшний день «Остров-град Свияжск» посетили 402 005 человек, в то время как в 2020-м эта цифра достигла за тот же период 107 651 человека, тогда как в 2019-м музей-заповедник в мае, июне и июле посетили 303 380 человек.

В этом году с 1 мая по сегодняшний день «Остров-град Свияжск» посетили 402 005 человек. Фото: dmckazan.ru

Туристический поток, как это бывает, неоднороден: посетители прибывают со всех уголков и регионов нашей необъятной страны, часто люди приезжают на выходные из соседних республик (Чувашия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан и т. д). Помимо этого, жители Урала (Челябинская область и Челябинск, Свердловская область), северных регионов (Мурманск), Кирова, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга часто выбирают именно Свияжск как одну из самых ярких достопримечательностей Республики Татарстан.



Добавим, что до сих пор до Свияжска курсируют четыре речных судна еще советского производства. Обсуждался запуск газохода «Чайка», но когда это произойдет — неизвестно.