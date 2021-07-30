ВОЗ: дельта-штамм коронавируса выявили в 132 странах

Дельта-штамм COVID-19 выявили уже в 132 странах. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

В пяти из шести регионов ВОЗ уровень заражений COVID-19 вырос на 80%, или почти вдвое за последний месяц. В Африке за тот же период смертность выросла на 80%, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала, что при заражении штаммом коронавируса «дельта» инкубационный период несколько сократился, но максимальный остался прежним — 14 дней. Эксперты федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США высказывались о том, что люди, полностью вакцинированные от коронавируса, могут переносить дельта-штамм.



На прошлой неделе замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщала, что в Татарстане выявили 32 заболевших «британским» штаммом COVID-19 и 49 заболевших дельта-штаммом.

Татьяна Леухина