ВОЗ не фиксирует повышенной смертности от штамма «дельта»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не зафиксировала повышенного уровня смертности от штамма «дельта». Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Вариант «дельта», безусловно, вызывает обеспокоенность. Есть лабораторные исследования, подтверждающие, что этот штамм распространяется быстрее, передает ТАСС.

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Однако увеличения числа смертей из-за этого варианта не фиксируется. Вакцинация является наиболее эффективным способом предотвращения заражения, в том числе вариантом «дельта», напомнила Керкхове.

По данным ВОЗ, «индийский» штамм коронавируса («дельта») выявили уже в 132 странах.