Новости общества

01:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Видеоопрос: «Готовы ли вы прививать детей от COVID-19?»

00:00, 31.07.2021
Видеоопрос: «Готовы ли вы прививать детей от COVID-19?»
Фото: sjdhospitalbarcelona.org

Больше половины россиян оказались не готовы прививать своих детей от коронавируса. Родители считают, что вакцина еще недостаточно изучена. Но 8% опрошенных заявили о готовности отвести своего ребенка на прививку. Сейчас в России проходят испытания вакцины для подростков, прививать их могут начать с 20 сентября.

— Готовы ли вы прививать детей от COVID-19? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Василий Иванов
Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости общества

01:38 МСК Все новости
Новости раздела