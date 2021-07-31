Видеоопрос: «Готовы ли вы прививать детей от COVID-19?»
Больше половины россиян оказались не готовы прививать своих детей от коронавируса. Родители считают, что вакцина еще недостаточно изучена. Но 8% опрошенных заявили о готовности отвести своего ребенка на прививку. Сейчас в России проходят испытания вакцины для подростков, прививать их могут начать с 20 сентября.
— Готовы ли вы прививать детей от COVID-19? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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