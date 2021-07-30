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В «Векторе» заявили о готовности начать исследования «ЭпиВакКороны» на подростках в сентябре

14:01, 30.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В «Векторе» заявили о готовности начать исследования «ЭпиВакКороны» на подростках в сентябре
Фото: Максим Платонов (архив)

Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил о готовности приступить к исследованию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на подростках уже в сентябре. Его могут начать после завершения пострегистрационных клинических исследований препарата.

«Вектор» готов испытать свою «ЭпиВакКорону» на несовершеннолетних сразу после регистрации вакцины на постоянной основе, пишет ТАСС. Центр готов перейти к этому процессу, если соответствующее решение примут после завершения клинических исследований вакцины в сентябре.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что 5 июля в Москве началось клиническое исследование вакцины от COVID-19 «Спутник V» для подростков 12—17 лет. Первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. Количество участников — 100 человек.

В середине июля глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинировать подростков от коронавируса начнут до 20 сентября.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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