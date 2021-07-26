Главное о коронавирусе на 26 июля: обязательная вакцинация в Магадане, Франция одобрила санпропуска

Наименьшие темпы прироста заболеваемости



В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 51 новый случай COVID-19. Всего на 26 июля в республике зарегистрировано 23 675 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 21 024 человека, в том числе 13 за минувшие сутки. Умерли за весь период 595 человек.

Татарстан оказался на втором месте среди регионов с наименьшими темпами прироста по заболеваемости коронавирусом. По данным на 25 июля, показатель темпов прироста в республике — 0,22%. Лидером стала Орловская область с показателем в 0,21%, на третьем месте Москва — 0,23%.

В Набережных Челнах погиб мужчина — пациент ковидного госпиталя, он выпал из окна третьего этажа. Его перевели в горбольницу №5 с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сообщается, что челнинец был в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Штрафы за отсутствие перчаток в ресторанах Москвы

За последние сутки в России выявили 23 239 новых случаев коронавируса, выздоровели 16 200 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 149 780 человек, а выздоровевших — до 5 506 834 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 727 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 154 601 человек.



За последние сутки в России проведено более 430 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 267 008 человек.

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что иногда коронавирус может проявляться в виде кожных реакций, которые похожи на ожоги. COVID-19 может проявляться как токсикодермия, комплекс острого поражения, в частности, ладоней, подошв, голени с последующей отслойкой эпидермиса. Это похоже на ожоги, как будто инфекция обжигает кожу изнутри. Дерматолог также рассказала о теории, согласно которой коронавирус может стать причиной развития у пациентов псориаза. Врачи считают, что причиной такой реакции является перенесенный из-за болезни стресс.

В российской команде с начала Олимпийских игр в Токио не выявили ни одного положительного теста на COVID-19. Ранее оргкомитет Олимпийских игр сообщил, что зарегистрировано 137 случаев заражения коронавирусом и среди спортсменов, и среди представителей сборных.

Фото olympic.ru

Врач-сомнолог из Первого МГМУ им. Сеченова Михаил Полуэктов рассказал, что недостаточное количество сна может негативно повлиять на иммунитет — в частности, если человек мало спит, у него может снизиться эффект от прививки. Это уже было доказано в отношении вакцинации против гриппа и против гепатита А. Он рассказал об исследованиях своих российских и зарубежных коллег, по результатам которых, если человек мало спит, у него выше риск заразиться. А значит, сон и иммунитет находятся в прямой взаимосвязи.

Вакцинация может остановить у переболевших коронавирусом развитие постковидного синдрома, заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Медик объяснил, что для доказательства теории нужно провести эксперимент среди двух групп: экспериментальной и контрольной.



Рестораторы Москвы попросили разрешить работу без перчаток. Сейчас предприятия, сотрудники которых не носят перчатки, получают штрафы, обоснованные указом мэра от 5 марта 2020 года. В том же месяце Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации работы общепита в условиях пандемии, которые не обязывают сотрудников носить перчатки, а предписывают обрабатывать руки антисептиками и дезинфицирующими салфетками. В связи с противоречием между нормативно-правовыми актами предприятия общественного питания «необоснованно привлекаются к ответственности и несут огромные издержки, которые для некоторых становятся критическими».

Фото mos.ru

Главный санитарный врач Магаданской области Светлана Корсунская подписала постановление о введении на территории региона обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Нововведение касается работников сфер образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, услуг, транспорта, торговли, общепита, а также тех, кто проводит развлекательные, спортивные, досуговые мероприятия. В список также внесены работники береговых рыбоперерабатывающих предприятий, экипажи судов рыбопромыслового флота, госслужащие и работники ЖКХ. Первый компонент вакцины эти категории граждан должны получить в срок до 20 августа, второй — до 15 сентября.

Сегодня, 26 июля, в Башкирии должны были начать действовать новые ограничения для жителей, не привитых против коронавируса. Однако их не ввели. Глава РБ Радий Хабиров подчеркнул, что власти могут вернуться к этому вопросу, если ситуация ухудшится. Сейчас в регионе все сферы услуг работают «в нормальном режиме».

Вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» противопоказана при тяжелых формах аллергических заболевании, а также злокачественные новообразования и первичном иммунодефиците, говорится в обновленных методических рекомендациях Министерство здравоохранения России. При этом, согласно новым рекомендациям ведомства, пациенты с онкологическими заболеваниями, прошедшие противоопухолевое лечение, могут быть привиты вакциной от коронавируса «Спутник V» без ограничений.

Фото: Максим Платонов

В Турции рассматривают введение карантина для россиян

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 194 165 023 человек, 4 159 142 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (34 443 821). На второй строчке — Индия (31 411 262), на третьей — Бразилия (19 688 663), на четвертой — Франция (6 056 388), на пятой — Россия (6 049 215, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (610 891). За ними следуют Бразилия (549 924), Индия (420 967), Мексика (238 424), Перу (195 243) и Россия (151 352).

Результаты исследования Массачусетской и Гарвардской медицинских школ свидетельствуют о том, что продолжительный коронавирус представляет опасность для детей и подростков, поскольку обладает специфическими симптомами. Среди признаков продолжительного COVID-19 — высокая температура, диарея и боли в животе, рвота. У детей могут появиться сильные головные боли, сердечная недостаточность, они могут быстро уставать. У подростков спустя 2 недели болезни может развиться синдром мультисистемного воспаления (MIS-C), который провоцирует поражения сердечно-сосудистой системы. На возникновение этого синдрома и в целом продолжительного коронавируса влияет попадание частиц COVID-19 в желудочно-кишечный тракт.

Фото: hurriyetemlak.com

Власти Турции рассматривают вариант введения обязательного карантина для прибывающих россиян. Сторонники ужесточения мер в лице турецкого Минздрава и элит настаивают на серьезных ограничениях вплоть до закрытия границ и авиасообщения.

Ученые из Великобритании предупредили, что сейчас жертвами COVID-19 все чаще становятся люди старше 40 лет без прививки от коронавирусной инфекции. Некоторые из них были вполне здоровы и не имели осложняющих течение инфекции сопутствующих заболеваний. Смертность среди получивших вакцину объясняется несколькими факторами: у 5% людей не возникает иммунного ответа на препарат, еще примерно столько же человек слабо отреагируют на вакцину из-за проблем со здоровьем, которые ставят под угрозу иммунную систему. К этой группе, например, относятся пациенты с трансплантатом, люди с раком крови.

В книге медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара сказано, что медицинский журнал The Lancet с начала распространения COVID-19 имел эксклюзивный доступ к научным работам, подтверждающим передачу патогена от человека к человеку, но редакторы журнала не стали публиковать первые исследования китайских медиков. Если бы о них было известно в самом начале пандемии, это могло бы предотвратить рост числа заражений. В открытый доступ не выложили и информацию о том, что вирус распространяется и через бессимптомных носителей.

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В Китае за минувшие сутки выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Отмечается, что это рекордно высокий показатель заболеваемости в стране с января 2021 года. Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в провинции Цзянсу, административным центром которой является Нанкин.

Парламент Франции одобрил рано утром в понедельник законопроект, требующий специальных «санитарных пропусков» для посетителей ресторанов, осуществления поездок внутри страны, а также обязательных прививок для всех медицинских работников. Законодатели работали все выходные, чтобы достичь компромиссного варианта, который в итоге был одобрен Сенатом в воскресенье вечером и Национальным собранием после полуночи.

Глава канцелярии федерального канцлера, министр по особым поручениям ФРГ Хельге Браун заявил, что в правительстве допускают возможность введения коронавирусных ограничений в стране для непривитых от COVID-19 граждан. Не привившимся от коронавируса могут запретить ходить в рестораны, кинотеатры и на спортивные площадки из-за риска распространения пандемии. Он напомнил о доступности вакцинации в ФРГ и отметил, что прошедшие иммунизацию граждане будут обладать большей свободой действий.

Россиянам для въезда в Хорватию теперь нужен отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Справку будут требовать даже у тех, кто ранее переболел COVID-19 или вакцинировался. Ограничительные меры ввели из-за ухудшения эпидемической ситуации в России и еще ряде государств. В список попали также Великобритания и Кипр.

Маргарита Головатенко