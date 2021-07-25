The Lancet обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса в начале эпидемии

Медицинский журнал The Lancet с начала распространения COVID-19 имел эксклюзивный доступ к научным работам, подтверждающим передачу патогена от человека к человеку, сказано в книге медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара.



По его словам, редакторы журнала не стали публиковать первые исследования китайских медиков. Если бы о них было известно в самом начале пандемии, это могло бы предотвратить рост числа заражений, пишет Daily Mail.

В открытый доступ не выложили и информацию о том, что вирус распространяется и через бессимптомных носителей.

Фото: realnoevremya.ru

В Китае заговорили об опасности коронавируса в начале 2019-го, когда были обнаружены первые случаи в Ухане. Затем вирус распространился по другим городам КНР и по миру. 11 марта 2020 года глава ВОЗ объявил пандемию.

Маргарита Головатенко