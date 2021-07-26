Башкирия не будет вводить ранее запланированные «ковидные» ограничения

Фото: Максим Платонов (архив)

Ограничительные меры, которые должны были ввести в связи с распространением коронавируса, отменили, сообщил в понедельник глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании.



Хабиров подчеркнул, что власти могут вернуться к этому вопросу, если ситуация ухудшится. Сейчас в регионе все сферы услуг работают «в нормальном режиме», сообщает «Интерфакс».

Напомним, Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности из-за накаленной эпидемиологической обстановки 18 июня. Хабиров требовал вакцинировать от коронавируса 30% госслужащих до 25 июня и 60% — до 2 июля.

9 июля в Башкирии перенесли введение дополнительных антикоронавирусных ограничений при посещении жителями заведений общепита и других организаций социально-бытового профиля.

Ранее жители республики подали в Верховный суд РБ коллективный иск к главе Башкирии Радию Хабирову и его администрации из-за новых введенных коронавирусных ограничений. «Оспариваемый указ фактически дает некую индульгенцию лицам, имеющим вакцину, и ущемляет права тех лиц, кто по различным причинам не делает прививку, что явно трактуется как дискриминация, нарушая тем самым принципы, изложенные в ст. 17 и 29 Конституции РФ», — говорится в иске.

Маргарита Головатенко