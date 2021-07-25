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Россиян предупредили о возможном закрытии турецких курортов из-за ситуации с COVID-19

19:59, 25.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Россиян предупредили о возможном закрытии турецких курортов из-за ситуации с COVID-19
Фото: pixabay.com

Турецкие власти могут ужесточить ограничения в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России. Об этом предупредил президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

Сейчас власти страны рассматривают вариант введения обязательного карантина для прибывающих россиян. Сторонники ужесточения мер в лице турецкого Минздрава и элит настаивают на серьезных ограничениях вплоть до закрытия границ и авиасообщения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В августе Турция ждет снижения заболеваемости коронавирусом в России. В этом случае ограничения не будут ужесточать, передает URA.RU.

Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ранее ужесточить антикоронавирусные требования к российским туристам.

С 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. После этого российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции. За 4 дня россияне раскупили все дешевые туры.

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