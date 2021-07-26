Ученые рассказали об опасном течении коронавируса у детей

Продолжительный коронавирус представляет опасность для детей и подростков, поскольку обладает специфическими симптомами, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования Массачусетской и Гарвардской медицинских школ.



Среди признаков продолжительного COVID-19 — высокая температура, диарея и боли в животе, рвота. У детей могут появиться сильные головные боли, сердечная недостаточность, они могут быстро уставать.

У подростков спустя 2 недели болезни может развиться синдром мультисистемного воспаления (MIS-C), который провоцирует поражения сердечно-сосудистой системы. На возникновение этого синдрома и в целом продолжительного коронавируса влияет попадание частиц COVID-19 в желудочно-кишечный тракт.

Фото: realnoevremya.ru

Педиатр и вирусолог Евгений Тимаков сообщал, что дельта-штамм коронавируса чаще уханьского поражает детей. Так, груднички сейчас болеют коронавирусом в 26 раз чаще, чем зимой.

Накануне замглавврача по лечебной работе в ДРКБ Светлана Сенек рассказывала, что коронавирусом чаще болеют дети пубертатного возраста, то есть после 10 лет, а у детей старше 14 лет клиническая картина заболевания такая же, как у взрослых. Коронавирус страшен осложнениями, поэтому, даже если ребенок перенес заболевание легко, обязательно нужно пройти реабилитацию.

Подробнее о том, как дети переносят новую коронавирусную инфекцию, какие могут быть осложнения после болезни и как предотвратить заражение ребенка в условиях пандемии, Светлана Сенек рассказывала в материале «Реального времени».



Маргарита Головатенко