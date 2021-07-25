Врачи рассказали, кто сейчас умирает от COVID-19 чаще

Ученые из Великобритании предупредили, что сейчас жертвами COVID-19 все чаще становятся люди старше 40 лет без прививки от коронавирусной инфекции. Об этом пишет Daily Mail.

Некоторые из них были вполне здоровы и не имели осложняющих течение инфекции сопутствующих заболеваний. Смертность среди получивших вакцину объясняется несколькими факторами: у 5% людей не возникает иммунного ответа на препарат, еще примерно столько же человек слабо отреагируют на вакцину из-за проблем со здоровьем, которые ставят под угрозу иммунную систему. К этой группе, например, относятся пациенты с трансплантатом, люди с раком крови.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Британские ученые ранее обнаружили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших COVID-19. Серьезность когнитивных нарушений отчасти была связана со степенью тяжести заболевания.

Вчера в Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19. За весь период пандемии в республике зарегистрировали 595 случаев смерти от COVID-19.

