Недостаток сна ухудшает эффект от прививки

Фото: Максим Платонов

Недостаточное количество сна может негативно повлиять на иммунитет — в частности, если человек мало спит, у него может снизиться эффект от прививки. Об этом агентству ТАСС рассказал врач-сомнолог из Первого МГМУ им. Сеченова Михаил Полуэктов.

— Недостаток сна уменьшает эффект вакцинации. По крайней мере, это уже было доказано в отношении вакцинации против гриппа и против гепатита А, — сообщил специалист.

Он рассказал об исследованиях своих российских и зарубежных коллег, по результатам которых, если человек мало спит, у него выше риск заразиться. А значит, сон и иммунитет находятся в прямой взаимосвязи. Иммунитет, говорит специалист, во сне укрепляется и восстанавливается. А если недосыпать, то хуже вырабатываются Т-лимфоциты (именно они отвечают за клеточный иммунитет, это благодаря им некоторые люди не заражаются, не имея при этом антител).

Скоро должна начаться вакцинация от гриппа, и в связи с этим медики напоминают: вместе делать прививки от гриппа и коронавируса нельзя. Противогриппозную вакцину можно принимать не раньше, чем через месяц после противоковидной. А учитывая, что иммунитет к коронавирусу формируется в течение полутора месяцев с начала вакцинации, то с прививкой от ковида нужно не затягивать.





Людмила Губаева