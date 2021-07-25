В российской сборной не выявили ни одного случая заражения COVID-19 с начала Игр

В российской команде с начала Олимпийских игр в Токио не выявили ни одного положительного теста на COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий российской делегации на Олимпиаде.

Ранее оргкомитет Олимпийских игр сообщил, что зарегистрировано 137 случаев заражения коронавирусом и среди спортсменов, и среди представителей сборных.

Российские спортсмены завоевали уже одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали. Первое и пока единственное «золото» принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В медальном зачете Олимпийских игр в Токио после двух дней наша страна занимает 5-е место.

