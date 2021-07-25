Татарстан попал в тройку регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости COVID-19 за сутки

Татарстан оказался на втором месте среди регионов с наименьшими темпами прироста по заболеваемости коронавирусом, такие данные сообщил федеральный оперштаб.



По данным на 25 июля, показатель темпов прироста в республике — 0,22%. Лидером стала Орловская область с показателем в 0,21%, на третьем месте Москва — 0,23%.

Фото: realnoevremya.ru

Такие темпы прироста заболеваемости коронавирусом в Татарстане сохраняются на протяжении июля. Согласно данным на 11 июля, этот показатель в республике также составлял 0,22%.

Маргарита Головатенко