Врач рассказала о нетипичном проявлении COVID-19

Иногда коронавирус может проявляться в виде кожных реакций, которые похожи на ожоги. Об этом рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова.

— COVID-19 может проявляться как токсикодермия, комплекс острого поражения, в частности, ладоней, подошв, голени с последующей отслойкой эпидермиса. Это похоже на ожоги, как будто инфекция обжигает кожу изнутри, — сказала она, добавив, что все восстанавливается через месяц-полтора.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дерматолог также рассказала о теории, согласно которой коронавирус может стать причиной развития у пациентов псориаза. Врачи считают, что причиной такой реакции является перенесенный из-за болезни стресс, пишет URA.RU.

Ранее британские ученые обнаружили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших COVID-19. У пациентов, которые были подключены к ИВЛ, выявили наибольшие затруднения: их коэффициент интеллекта упал на семь пунктов. Такие результаты не были даже у тех, кто переносил инсульт и оказался не в состоянии обучаться чему-то в дальнейшем.

