Казанский суд не пустил осужденную экс-судью на принудительные работы

Фото: "Реальное время"

Сегодня Кировский райсуд Казани отказал в удовлетворении ходатайства бывшей мировой судьи Эльмиры Зиганшиной. Осужденная за покушение на посредничество взятке 510 тысяч рублей просила заменить остаток своего 4-летнего срока принудительными работами. Оснований для смягчения наказания суд не нашел.



Под стражей Зиганшина находится 1 год и 10 месяцев. В колонию общего режима ее этапировать не стали, оставили в СИЗО-2 ввиду участия в другом судебном процессе в качестве... потерпевшей.

Интересы Зиганшиной в Кировском суде представлял адвокат Мидхат Курманов.

Напомним, уголовное дело против мировой судьи в отставке возбуждал глава СКР Александр Бастрыкин, а расследовали его в Казани, в 3-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ. В октябре 2019-го Верховный суд РТ признал Зиганшину с подельниками виновными в покушении на посредничество чужой взятке, а уже в текущем году она получила статус подозреваемой в даче собственной взятки в 5 млн рублей. Покаялась в этом преступлении экс-судья еще до возбуждения второго дела, и на финише следствия получила статус потерпевшей.

Теперь в Казани по обвинению в хищении тех миллионов судят бывшего гаишника, а Зиганшина планирует подать гражданский иск о возврате «взятки».