В Роспотребнадзоре рассказали, на каком сроке беременным разрешается вакцинироваться от СOVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, на каком сроке беременным необходимо делать прививку от коронавируса. По словам замдиректора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, вакцинация может проводиться только в третьем триместре беременности.

Свое заявление эксперт объяснил тем, что на этом сроке у ребенка в утробе уже сформировались все органы и системы. Он отметил, что в Израиле, женщин, которые вакцинировались от COVID-10 В третьем триместре беременности, родили здоровых детей. Антитела в этом случае формировались и у матерей, и у их новорожденных, рассказал Горелов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Из рекомендаций Министерства здравоохранения РФ следует, что беременным, у которых есть риск тяжелого протекания коронавируса, целесообразно сделать прививку вакциной «Спутник V» со 22-й недели беременности.



Официальных данных о влиянии прививки от коронавируса на беременных пока нет, но есть международный опыт. «У более 100 тысяч женщин, которым проводилась вакцинация во время беременности, согласно представленным данным, не выявлено никаких осложнений», — рассказала главный гинеколог Минздрава РФ, замдиректора по науке Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова, академик РАН Лейла Адамян.



Татьяна Демина