В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Жертвами инфекции стали женщина 1950 года рождения, двое мужчин 1951 и 1952 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



В Татарстане за весь период пандемии от COVID-19 умерли 560 человек. В республике за последние сутки коронавирус выявили у 45 человек. Всего в Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 22 806 случаев COVID-19.



Татьяна Леухина