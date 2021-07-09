В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Жертвами инфекции стали женщина 1950 года рождения, двое мужчин 1951 и 1952 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В Татарстане за весь период пандемии от COVID-19 умерли 560 человек. В республике за последние сутки коронавирус выявили у 45 человек. Всего в Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 22 806 случаев COVID-19.
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