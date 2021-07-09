Жаворонков объяснил, в каких случаях человек заражается коронавирусом после вакцинации

Фото: Максим Платонов (архив)

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков выразил недовольство тем, что многие жители Татарстана после первой прививки от коронавируса не приходят на вторую. Он напомнил, что иммунитет формируется после введения второго компонента вакцины, и не сразу, а через 15-20 дней.

— Те слухи, которые муссируются В СМИ, что «я вакцинировался и сразу заболел» — начинаешь проверять и видишь, что в подавляющем большинстве случаев, это либо после первого этапа вакцинации, либо сразу после второго этапа вакцинации, когда не дождались формирования иммунитета в заявленные изготовителем вакцины сроки, — сообщил Жаворонков.

В Татарстане прививку от коронавируса за последние сутки сделали 18 030 человек, всего — 639 175 человек. Вторую дозу вакцины получили 422 тыс. человек.



Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за последние сутки коронавирус выявили у 45 человек. Всего в республике на сегодняшний день зарегистрировано всего 22 806 случаев COVID-19.

