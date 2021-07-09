В Казани открыли еще один пункт вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани появился еще один пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома города Владимир Жаворонков.

Новый пункт вакцинации СOVID-19 открылся на территории «Леруа Мерлен» на проспекте Амирхана. Жаворонков объяснил, что татарстанцы активно делают прививки в торговых центрах. «Мы видим этот тренд и стараемся ему соответствовать», — добавил он.



По состоянию на 5 июля в Казани работали 42 пункта вакцинации — в частности, у выходов в метро и на площадках торговых центров. В тестовом режиме запущен мобильный пункт вакцинации, который работает по определенному графику. Он перемещается в Кировском и Московском районах.

По данным на 5 июля, в торговых центрах Казани вакцинировались 17 115 граждан, у выходов со станций метро — 9 784 человека.

