Ученый назвал минимальными случаи повторного заражения COVID-19

Утверждения о заражении некоторых пациентов коронавирусом несколько раз безосновательны, заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.



По его словам, большинство людей, утверждающих о многократном заражении, предполагают наличие заболевания, замечая у себя схожие с коронавирусными симптомы. Однако, как отметил Нетесов, есть минимум четыре инфекции, симптомы которых похожи с COVID-19, особенно это касается потери запаха и вкуса. Утверждать, что человек перенес коронавирус, можно только на основании данных лабораторных анализов.

«Подавляющее большинство людей болело один раз», — заключил специалист.

Фото: realnoevremya.ru

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявлял, что случаи заражения коронавирусом после прохождения вакцинации одним компонентом «Спутника V» редки, а двумя — единичны.

Маргарита Головатенко