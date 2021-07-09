Анна Попова призвала привить от COVID-19 всех россиян

Чтобы стать самой передовой страной в борьбе с коронавирусом, России следует привить от инфекции все население, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде.



Попова отметила, что для того, чтобы претендовать на звание страны, чей опыт в борьбе с COVID-19 самый передовой, следует сделать «несколько шагов». Так она ответила на вопрос о том, опыт каких стран в борьбе с коронавирусом она считает эффективным.

Фото: realnoevremya.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 66% всех штаммов коронавируса, которые выявили в России в июне и в начале июля, — это штамм «дельта». Остальные случаи приходятся на штамм «альфа» и классический. Также выявляются случаи заражения «британским» штаммом и штаммами, которые не классифицируются так четко, но тоже в популяции выделяются.

Попова отметила, что сейчас в России нет необходимости вводить новый локдаун, поскольку в стране на данный момент нет сопутствующих этому угроз и рисков.

Маргарита Головатенко