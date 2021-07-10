Метшин: принимаемых мер против пандемии недостаточно

Пандемия коронавируса сильно повлияла на все аспекты жизни граждан и усугубила неравенство, поэтому принимаемых в настоящее время мер недостаточно, заявил мэр Казани Ильсур Метшин на политическом форуме ООН высокого уровня по устойчивому развитию.



«Здравоохранение и основные услуги идут рука об руку и должны быть в центре нашего внимания на пути восстановления после пандемии. Если мы смогли сделать заботу о гражданах приоритетом во время наихудшего периода пандемии, мы можем и должны делать это по мере восстановления», — приводит пресс-служба исполкома города слова Метшина.

Он отметил, что власти на протяжении всей пандемии боролись за сохранение доступа к основным услугам, поскольку именно базовые услуги — краеугольный камень в области здравоохранения.

Маргарита Головатенко