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Метшин: принимаемых мер против пандемии недостаточно

09:25, 10.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Метшин: принимаемых мер против пандемии недостаточно
Фото: kzn.ru

Пандемия коронавируса сильно повлияла на все аспекты жизни граждан и усугубила неравенство, поэтому принимаемых в настоящее время мер недостаточно, заявил мэр Казани Ильсур Метшин на политическом форуме ООН высокого уровня по устойчивому развитию.

«Здравоохранение и основные услуги идут рука об руку и должны быть в центре нашего внимания на пути восстановления после пандемии. Если мы смогли сделать заботу о гражданах приоритетом во время наихудшего периода пандемии, мы можем и должны делать это по мере восстановления», — приводит пресс-служба исполкома города слова Метшина.

Он отметил, что власти на протяжении всей пандемии боролись за сохранение доступа к основным услугам, поскольку именно базовые услуги — краеугольный камень в области здравоохранения.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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  • Анонимно 09:33
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