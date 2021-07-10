Непривитым туристам Краснодарского края пригрозили штрафом

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Власти Краснодарского края сообщили, что прибывшие на Кубань туристы с отрицательным ПЦР-тестом будут обязаны привиться в течение трех дней с момента заселения. В противном случае им будет грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей.



«Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ», — сказано в сообщении администрации Краснодарского края.

Такие требования начнут действовать на курортах Кубани с 1 августа.

Фото: realnoevremya.ru

В июне власти Краснодарского края сообщили, что закроют с 1 августа все курорты для непривитых от коронавируса граждан. Позже они разрешили селить в отели не только привитых, но и уже переболевших COVID-19 туристов. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что требования о вакцинации от коронавируса для желающих посетить Краснодарский край скорректируют. Так, невакцинированные россияне смогут привиться в регионе по месту отдыха в течение трех дней.

После введения ограничительных мер в Краснодарском крае в связи с COVID-19 россияне стали чаще интересоваться авиабилетами в Нальчик (30%), в Москву, Самару и Архангельск (20%). Туристы больше начали искать рейсы в Уфу, Новосибирск и Екатеринбург ― на 15%, а в Казань и Минеральные Воды ― на 10%.

Маргарита Голвоатенко