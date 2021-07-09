Жаворонков порекомендовал татарстанцам вставать в листы ожидания на вакцинацию «КовиВаком»

Фото: Максим Платонов (архив)

Вакцина от коронавируса центра Чумакова «КовиВак» поступает в Татарстан очень ограниченным партиями, и как только это происходит, сразу же реализуются листы ожидания. Об этом сообщил начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков.



— Если уж хочется привиться «КовиВаком», пожалуйста, посмотрите, насколько это для вас важно и является ли это поводом оттягивать вакцинацию? «Спутник V» — очень достойная вакцина, — заявил сегодня Жаворонков.

Тем, кому очень хочется вакцинироваться «КовиВаком», он порекомендовал звонить в поликлиники и вставать в листы ожидания. Если вдруг не ставят в лист, нужно сообщить в Минздрав, сообщил Жаворонков.

Поставку «ЭпиВакКороны» ожидают в ближайшие дни, добавил он.

Сегодня же он рассказал, что буквально в течение нескольких часов после поступления вакцины ее развозят по поликлиникам, процесс не останавливается ни на секунду. «На складах у нас не остается ничего», — заверил он.



Напомним, руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова накануне рассказала, что объема и количества получаемых доз вакцины недостаточно, поэтому республика запросит дополнительные. По ее словам, срывов в поставках препарата не наблюдалось, все вакцины поступали в республику регулярно и систематически.

