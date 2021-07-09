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В России завершились доклинические испытания еще одной вакцины от COVID-19

17:39, 09.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России завершились доклинические испытания еще одной вакцины от COVID-19
Фото: mos.ru

Федеральное медико-биологическое агентство России успешно завершило доклинические испытания своей вакцины от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

В исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцины. Организация уже подготовила пакет документов для получения разрешения на проведение клинических исследований I—II фазы.

Фото: Максим Платонов (архив)

11 апреля Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат для лечения и профилактики коронавируса «МИР-19». Глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказывала, что уникальная разработка агентства влияет непосредственно на вирус.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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