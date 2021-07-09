Мальта будет принимать только привитых от COVID-19 туристов

С 14 июля въезд на Мальту для людей, не сделавших прививку от коронавируса, будет закрыт. Об этом пишет газета Times of Malta.

Мальта будет первой страной в Европе, которая пошла на столь радикальный шаг. Власти при въезде будут принимать мальтийские сертификаты о вакцинации, сертификаты Евросоюза и британские ковид-паспорта. Детей пустят в страну только при наличии отрицательного ПЦР-теста и в сопровождении привитых взрослых.

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Жителям островного государства, которые захотят посетить страну из красного списка местного Минздрава и у которых нет сертификата о прививке, нужно будет сперва получить соответствующее разрешение властей. По возвращении они будут обязаны пройти карантин.

8 июля в стране выявили 55 новых случаев COVID-19. Всего в Мальте зарегистрировано 30 755 случаев заболевания COVID-19. От инфекции скончались 420 человек.

25 мая Россия возобновила взаимное авиасообщение с Мальтой, а также с Мексикой, Саудовской Аравией, Португалией, Исландией.

Татьяна Леухина