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В Татарстане зафиксирован наименьший суточный темп прироста COVID-19 по России

13:07, 09.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зафиксирован наименьший суточный темп прироста COVID-19 по России
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане зафиксирован наименьший суточный темп прироста COVID-19 среди российских регионов. Он составил 0,2%, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Суточный темп прироста в 0,2% зарегистрировали также в Северной Осетии-Алании. В Карачаево-Черкессии он составил 0,21%. В Томской области и Чувашии — 0,22%, пишет «РИА Новости».

Напомним, в Татарстане за последние сутки коронавирус выявили у 45 человек. Всего в республике на сегодняшний день зарегистрировано 22 806 случаев COVID-19.

Темп прироста в Татарстане увеличился. На сегодняшний день он на уровне 0,2%, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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