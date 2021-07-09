В Татарстане зафиксирован наименьший суточный темп прироста COVID-19 по России

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане зафиксирован наименьший суточный темп прироста COVID-19 среди российских регионов. Он составил 0,2%, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Суточный темп прироста в 0,2% зарегистрировали также в Северной Осетии-Алании. В Карачаево-Черкессии он составил 0,21%. В Томской области и Чувашии — 0,22%, пишет «РИА Новости».

Напомним, в Татарстане за последние сутки коронавирус выявили у 45 человек. Всего в республике на сегодняшний день зарегистрировано 22 806 случаев COVID-19.



Темп прироста в Татарстане увеличился. На сегодняшний день он на уровне 0,2%, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Татьяна Демина