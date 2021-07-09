С начала пандемии от COVID-19 умерли не менее 115 тыс. медработников в мире

В мире с начала пандемии не менее 115 тыс. медицинских работников умерли вследствие заболевания, вызванного COVID-19. Такие данные привел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он призвал обеспечить безопасные условия труда для медперсонала. Гебрейесус назвал «неприемлемым» тот факт, что сейчас в мире «миллионы работников здравоохранения и работников по уходу еще не вакцинированы», передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выступая в формате телеконференции с лекцией перед студентами и преподавателями Ноттингемского университета, он отметил, что наилучшим способом борьбы с пандемией станет обеспечение равного в мире доступа к вакцинам и другим медицинским средствам. Также глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии. По его мнению, «обеспечить основу для улучшения подготовки» к ней поможет глобальный «пандемический договор», который начала разрабатывать ВОЗ.

Вчера Всемирная организация здравоохранения добавила выявленный в январе российский вариант COVID-19 в список для наблюдения.

