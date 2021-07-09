Жаворонков заявил, что в Татарстане из-за темпов вакцинации может не хватать вакцин

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане есть определенные сложности с вакцинацией от коронавируса с точки зрения наличия вакцины, сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков. По его словам, темпы такие, что можно спрогнозировать перебои с препаратами от COVID-19.



— Мы продолжаем вакцинировать, безусловно, партии [вакцин] поступают, последняя партия «Спутника V» поступила в республику 7 июля, — рассказал Жаворонков.

— Мы очень просим население отнестись к этому с пониманием. Дорогие друзья, поверьте, что система здравоохранения делает все, чтобы минимизировать задержки с поступлением вакцины, — заявил он.

Жаворонков обратил внимание, что буквально в течение часов после поступления вакцины ее развозят по поликлиникам, процесс не останавливается ни на секунду. «На складах у нас не остается ничего», — заверил он.



Накануне руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова рассказала, что объема и количества получаемых доз вакцины недостаточно, поэтому республика запросит дополнительные. По ее словам, срывов в поставках препарата не наблюдалось, все вакцины поступали в республику регулярно и систематически.

