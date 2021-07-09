В Роспотребнадзоре рассказали, откуда россияне завозят дельта-штамм коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, откуда граждане России завозят дельта-штамм коронавируса. По ее словам, это США и европейские страны, в которых мутация зафиксирована в 70—90% случаев заражения COVID-19.

«Дельта-штамм — это хороший отдых на Мальдивах», — отметила глава Роспотребнадзора. О распространении этой мутации она рассказала в интервью Наиле Аскер-заде.

Фото: Максим Платонов (архив)

Около 66% всех штаммов коронавируса, которые выявили в России в июне и в начале июля, — это дельта-штамм, сообщили в Роспотребнадзоре. Остальные случаи приходятся на штамм «альфа» и классический. Также выявляются случаи заражения «британской» мутацией и штаммами, которые не классифицируются так четко, но тоже в популяции выделяются.

Татьяна Демина