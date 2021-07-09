Голикова: в России смертность в июне выросла на 13,9% из-за «дельта»-штамма COVID-19

В России смертность в июне 2021 года выросла на 13,9% по сравнению с июнем прошлого года из-за роста случаев COVID-19, вызванного штаммом «дельта». Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Смертность в мае снизилась на 3,6% относительно апрельского показателя текущего года. Смертность в последний весенний месяц 2021 года снизилась на 6,1% по сравнению с маем прошлого года, когда в России зафиксировали пик первой волны COVID-19, передает ТАСС.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Минздрав РТ сообщил, что в Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Общее число умерших от коронавируса в республике достигло 560 человек.