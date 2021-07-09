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Голикова: в России смертность в июне выросла на 13,9% из-за «дельта»-штамма COVID-19

19:29, 09.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Голикова: в России смертность в июне выросла на 13,9% из-за «дельта»-штамма COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России смертность в июне 2021 года выросла на 13,9% по сравнению с июнем прошлого года из-за роста случаев COVID-19, вызванного штаммом «дельта». Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Смертность в мае снизилась на 3,6% относительно апрельского показателя текущего года. Смертность в последний весенний месяц 2021 года снизилась на 6,1% по сравнению с маем прошлого года, когда в России зафиксировали пик первой волны COVID-19, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Минздрав РТ сообщил, что в Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Общее число умерших от коронавируса в республике достигло 560 человек.

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