В Нацбанке по РТ рассказали о ситуации с финансовыми пирамидами в Татарстане

В Казани и других городах России действует как минимум одна так называемая «партнерская программа» компании Antares Limited, признанной Центробанком финансовой пирамидой. Речь идет о проекте Synergy, который также имеет признаки незаконной деятельности.

Synergy и интернет-проект Finiko, не зарегистрированный как юрлицо и позиционирующий себя как автоматическую «систему генерации прибыли», внесены в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке, размещенный на сайте Банка России.

Сайт Finiko зарегистрировали всего за несколько месяцев до начала активной деятельности, что типично для финансовых пирамид, отметили в отделении Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.



Среди основных признаков финансовых пирамид:

масштабная реклама в СМИ, интернете и соцсетях с обещанием дохода, значительно превышающего рыночный уровень;

организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга (доход формируется из средств, вложенных в проект новыми участниками, которых привлек человек);

фирма не способна подтвердить свою деятельность никакими официальными документами — у нее не может быть лицензий ЦБ на осуществление деятельности на финансовом рынке.

На сегодняшний день в списке Банка России насчитывается 1,9 тыс. организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или незаконного профессионального участника рынка ценных бумаг. В регуляторе призывают быть осторожными и проверять компании по этому перечню.

Напомним, Antares Trade, созданная выходцами из «Кэшбери», приостановила сотрудничество с клиентами из стран СНГ из-за жалоб регуляторов. С 5 июля запрещается участвовать на платформе в качестве инвестора или партнера. Модераторы обнулили балансы всех счетов, заблокировали возможность переводов внутренней валюты и закрыли регистрацию.



О финансовой пирамиде, созданной выходцами из «Кэшбери», в ЦБ предупредили еще в прошлом году. Группа компаний под этим брендом приостановила свою деятельность до 1 ноября 2018 года. Центробанк назвал «Кэшбери» самой масштабной финансовой пирамидой за последние годы, после чего прокуратура потребовала заблокировать сайты группы компаний.

Татьяна Демина