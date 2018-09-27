Прокуратура потребовала заблокировать сайты «Кэшбери»

Прокуратура подала в один из районных судов Ростова-на-Дону иск о блокировке сайтов, принадлежащих группе компаний «Кшэбери», — cashbery.com и кэшбери.рф.

«У компании нет лицензии, которая позволяла бы осуществлять деятельность на финансовом рынке, она продолжает привлекать средства, может пострадать неограниченный круг лиц», — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, слова которого приводит РБК.

Он отметил, что иск подан на основании информации, полученной от Центробанка, который ранее назвал «Кэшбери» самой масштабной финансовой пирамидой за последние годы.