Главное о коронавирусе на 15 июня: законопроект о вакцине в нацкалендаре отозван, «московский штамм»

Выездная вакцинация в Нижнекамске



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 15 июня в республике зарегистрировано 21 938 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 19 332 человека, в том числе четыре за минувшие сутки. Умерли за весь период 518 человек.

На этой неделе в Нижнекамске стартует выездная вакцинация от коронавируса в прививочных пунктах в общественных местах. С 15 по 18 июня прививку можно будет сделать в определенные часы в торговых центрах, на рынках и в офисах МФЦ.

Возможное появление «московского» штамма

За последние сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 597 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 236 593 человек, а выздоровевших — до 4 818 244 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 379 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 127 180 человек.



За последние сутки в России проведено более 253 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 583,7 тысячи человек.



Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил появление «московского» штамма коронавируса в России. Он предположил, что резкий рост заболеваемости в столице может быть связан с возникновением «чисто московских» разновидностей нового коронавируса.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что молодые люди легче переносят COVID-19 при заражении новыми штаммами коронавируса, но при этом становятся основными переносчиками инфекции. Симптомы, как правило, схожи с ОРВИ, поэтому молодые люди не обращают на болезнь внимание и продолжают вести обычный образ жизни.

Видеохостинг YouTube должен снять все ограничения с видеоролика о дискриминации российской вакцины «Спутник V». Такое требование озвучил Роскомнадзор. Компании Google LLC направлено письмо с требованием о снятии ограничений на канале «Депутат Слуцкий» в максимально короткие сроки. В ведомстве отмечают, что в видеоролике освещались проблемы пандемии и вакцинации. Помимо этого, в видео затрагивались вопросы создания препятствий для российской вакцины «Спутник V» за рубежом.



В Москве ограничительные меры в связи с COVID-19 предусматриваются всего на неделю, поэтому вводить дополнительные меры поддержки бизнеса не будут, заявил заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



В Роспотребнадзоре сообщили, что прием препаратов от аллергии до или после вакцинации от COVID-19 не поможет уменьшить реакцию на вакцину и избежать повышения температуры и боли в месте укола, а, наоборот, может негативно повлиять на иммунный ответ.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что законопроект о внесении вакцины от коронавируса в календарь прививок снят с рассмотрения в Госдуме.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Москве со вторника, 15 июня, буфет и столовая в здании Государственной думы на Охотном ряду закрываются. Уведомление уже было разослано сотрудникам аппарата и депутатам.

Первая партия «Спутник V» в Турции

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 176 273 244 человек, 3 812 157 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 474 758). На второй строчке — Индия (29 570 881), на третьей — Бразилия (17 452 612), на четвертой — Франция (5 803 012), на пятой — Турция (5 336 073). Россия занимает шестое место (5 162 049, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (599 945). За ними следуют Бразилия (488 228), Индия (377 031), Мексика (230 187) и Великобритания (128 171).

Первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Турцию. Самолет с вакциной приземлился в столичном аэропорту Эсенбога.

Власти Марокко смягчили правила въезда для россиян: с 15 июня для пересечения границы достаточно предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Министерство здравоохранения Израиля отменило с 15 июня предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях, что является последним карантинным предписанием внутри страны.

Ведущий специалист местного Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла теорию об утечке коронавирусной инфекции нового типа из лаборатории. По словам Ши Чжэнли, информация о том, что несколько сотрудников института тяжело заболели до первых сообщений о COVID-19, не соответствует действительности, и «мир постоянно поливает грязью ни в чем не повинных ученых».



Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии (ЕК) о том, что граждане, прошедшие полную вакцинацию, могут свободно совершать поездки в пределах Евросоюза. Как ранее объявила Еврокомиссия, система сертификатов вакцинации в ЕС поэтапно запущена с начала июня, что позволит постепенно возобновить свободу перемещения в Евросоюзе. Ожидается, что система пропусков должна в полном объеме заработать к 1 июля, когда в большинстве стран Евросоюза начинается сезон отпусков.



Вспышка COVD-19 в провинции Гуандун на юге Китая вызвала затор в портах региона. В результате поставки задерживаются. Это не первая проблема в серии серьезных неудач для отрасли. Судоходные компании пытаются справиться с резкими колебаниями спроса, вызванными пандемией, а также с последствиями недавней блокады Суэцкого канала.

Ученые из Королевского колледжа Лондона сообщили, что головная боль, насморк и боль в горле стали наиболее распространенными симптомами, на которые жалуются заболевшие коронавирусом. Индийский вариант SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду, симптомы которой практически не проявляются. По словам одного из авторов работы — профессора генетической эпидемиологии Тима Спектора, люди, у которых наблюдается «сезонная простуда», также должны пройти тестирование на коронавирус, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Сотни жителей Нью-Йорка были привиты просроченной вакциной от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Письма об ошибке получили 899 пациентов, которые прошли вакцинацию в пункте на Таймс-сквер. Как было установлено, препарат хранился в морозильной камере дольше, чем положено. Инцидент не должен привести к негативным последствиям для здоровья, однако эффективность вакцины «не гарантируется». Гражданам рекомендовали ввести препарат повторно.

Американская биотехнологическая компания Nonavax сегодня, 14 июня, объявила о 90,4% эффективности своей вакцины NVX-CoV2373 (Novavax) от коронавируса в ходе третьего этапа клинических испытаний. Также этот препарат на 100% защищает от умеренных и тяжелых заболеваний.



Маргарита Головатенко