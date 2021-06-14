В Турцию прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

Первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Турцию. Об этом сообщает газета Gunboyu.

Самолет с вакциной приземлился в столичном аэропорту Эсенбога.

Фото: pixabay.com

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Анталью прилетит российская делегация, чтобы обсудить вопросы, связанные с туризмом. Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом до 1 июня.

В четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что объем задолженности российских туроператоров по неисполненным обязательствам перед туристами возрос до 44 млрд рублей после ограничения авиасообщения с Турцией. Российская туристическая отрасль по объему неисполненных обязательств оказалась отброшена к показателям весны 2020 года.