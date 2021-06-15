Госдума сняла с повестки вопрос о включении вакцины от коронавируса в календарь прививок

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что законопроект о внесении вакцины от коронавируса в календарь прививок снят с рассмотрения в Госдуме.

«Мы сняли с рассмотрения в Государственной думе проект закона о внесении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок», — цитирует политика ТАСС.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что «прорабатывают» вопрос включения новой коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок. Это приравняло бы инфекцию к кори, столбняку и гепатиту, то есть сделает прививку обязательной для граждан социально значимых профессий — педагогов и медиков.

В профсоюзе учителей сочли эту меру правильной, а в объединении медработников предпочитают, чтобы людей прививали на добровольной основе до окончания испытаний.

Ольга Плешкова