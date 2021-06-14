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В Нижнекамске в течение недели будет осуществляться выездная вакцинация от коронавируса

20:55, 14.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Нижнекамске в течение недели будет осуществляться выездная вакцинация от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе в Нижнекамске стартует выездная вакцинация от коронавируса в прививочных пунктах в общественных местах. График работы выездных прививочных бригад опубликовало Управление здравоохранения Нижнекамского района.

15 июня, вторник:

  • НКЦ (09.00 — 11.00)
  • Химиков, 72б, ОЦМ (09.00 — 12:00)
  • ТЦ «ЭССЕН», Строителей, 55 (10.00 — 12.00)
  • ТЦ «Барс-2», Менделеева, 33а, второй этаж (10.00 — 12.00)
  • Центральный вещевой рынок (10.00 — 13.00)
  • МФЦ (13.00 — 15.00)
  • ТЦ «Олимп» Баки-Урманче, 15 (14.00 — 17.00)

16 июня, среда:

  • Центральный вещевой рынок (10.00 — 13.00)
  • МФЦ (13.00 — 15.00)
  • ТЦ «ЭССЕН» Строителей, 55 (14.00 — 17.00)
  • ТЦ «Барс-2», 2 этаж (14.00 — 17.00)
  • ТЦ «Сити Молл» (15.30 — 18.30)
  • ТЦ «Лента» (16.00 — 18.30)

17 июня, четверг:

  • НКЦ (09.00 — 11.00)
  • ТЦ «Барс-2», Менделеева, 33а, второй этаж (10.00 — 12.00)
  • ТЦ «ЭССЕН» Строителей, 55 (10.00 — 12.00)
  • Центральный вещевой рынок (10.00 — 13.00)
  • МФЦ (13.00 — 15.00)

18 июня, пятница:

  • Центральный вещевой рынок (10.00 — 13.00)
  • ТЦ «ЭССЕН» Строителей, 55 (14.00 — 17.00)
  • ТЦ «Барс-2» (2 этаж) (14.00 — 17.00)
  • ТЦ «Олимп» Баки-Урманче, 15 (14.00 — 17.00)
  • ТЦ «Сити Молл» (15.30 — 18.30)
  • ТЦ «Лента» (16.00 — 18.30)
Фото: realnoevremya.ru

12 марта в Нижнекамске открылись пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах «Сити Молл» и «Лента».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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