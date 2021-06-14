Власти Москвы не планируют оказывать поддержку бизнесу в связи с продлением нерабочих дней

В Москве ограничительные меры в связи с COVID-19 предусматриваются всего на неделю, поэтому вводить дополнительные меры поддержки бизнеса не будут. Об этом заявил заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, пишет «РИА Новости».



Вчера уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева спрогнозировала снижение выручки столичного бизнеса в «длинные выходные» на 20%. Она считает, что введенные ограничения не окажут серьезного влияния на предпринимателей.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Вчера в Москве объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Заведениям общепита запретили работать с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания навынос и доставки). Дискотеки, караоке, ночные клубы попали под запрет.

